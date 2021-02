É fake cronograma de vacinação que circula em redes sociais

Compartilhe















Um suposto cronograma de vacinação contra a Covid-19 exclusivo para idosos em Alegrete, que circula pelas redes sociais, é falso. A Prefeitura emitiu um alerta para que a população não acredite nas informações divulgadas.

Constam na imagem, datas escalonadas para a aplicação das doses e incluem erroneamente pessoas com mais de 55 anos no grupo contemplado nesta etapa da vacinação.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus foi iniciada em todos os estados brasileiros. No entanto, devido a relevância do assunto há falsas notícias sendo compartilhadas com a finalidade de instaurar um novo caos no sistema.

Acompanhe a nota da Prefeitura de Alegrete:

Infelizmente, estão circulando nas redes sociais algumas notícias falsas sobre um cronograma de vacinação em Alegrete. São fake news! Fique atento. Não há nenhuma definição de datas a não ser da vacinação que está em andamento para idosos acima de 85 anos e idosos acamados acima de 85 anos. Não compartilhe FAKE NEWS!

Ligue e tire suas dúvidas para a Vigilância Epidemiológica – 3961 1030.