É fake que suposto pagodeiro de Alegrete fingia ser surdo-mudo para pedir dinheiro em Uruguaiana

Uma postagem que viralizou no último dia 21, que envolve o nome de Uruguaiana e Alegrete é fake.

A reportagem do PAT falou com a ROMU em Uruguaiana que esclareceu a história. De acordo com o Guarda Municipal, Jerri Ramos, a postagem realizada em uma página no Facebook, falando da prisão de um suposto surdo-mudo que seria cantor em Alegrete, não é verídica. Ele ressalta que essa página já realizou outras postagens com o mesmo viés. Ele cita que a ROMU, não realizou nenhum prisão como estava descrita na postagem. “Essa não é primeira vez que eles realizam esse tipo de postagem, mas aqui, a comunidade já tem conhecimento” – explicou.

Na postagem que viralizou, a informação seria de um falso mudo que pedia dinheiro em Uruguaiana e, na verdade seria cantor de pagode foragido de Alegrete. Na primeira postagem ele colocou que o nome do foragido seria Leonardo Boff, porém, o nome é de um teólogo, escritor, filósofo e professor universitário brasileiro. Simpatizante do socialismo, Boff é um expoente da teologia da libertação no Brasil e conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos.

Algumas horas depois alterou o nome do suposto cantor preso para Silvio Berlusconi, que é um bilionário empresário e político neoliberal italiano. Foi presidente do Conselho de Ministros da Itália entre 1994 e 1995, de 2001 a 2005, entre 2005 e 2006 e de 2008 a 2011. Berlusconi é o acionista controlador da Mediaset e foi proprietário de clube de futebol na Itália.

O nome do Guarda Municipal, Rafael Mamarola, também não é verídico, pois não tem nenhum com este nome atuando na ROMU.

Ainda, de acordo com a postagem da suposta prisão, o rapaz entregava panfletos afirmando que era surdo-mudo e precisava de doações para sobreviver. Mas na na tarde dessa quarta-feira ele teria “voltado a falar” durante uma abordagem da Guarda Municipal (ROMU) na região do posto central.

Veja abaixo a postagem na íntegra:

O suspeito se chama Silvio Berlusconi, e se passava por Surdo-mudo para pedir dinheiro no centro de Uruguaiana.

O rapaz entregava panfletos afirmando que era surdo-mudo e precisava de doações para sobreviver.

Mas na na tarde dessa quarta-feira ele “voltou a falar” durante uma abordagem da Guarda Municipal (ROMU) na região do posto central.

O “milagre” aconteceu por volta das 12h30 desta quarta-feira (21), quando uma equipe da GM localizou o jovem de 18 anos e constatou que ele não possuía deficiência.

Ao ser abordado ele tentou falar na linguagem dos sinais com os guardas municipais. Mas após tomar uma “bocha no meio dos peitos”, Silvio começou a falar normalmente e disse:

“- É um milagre, Deus mandou vocês, pois até um minuto atrás eu não falava”.

De acordo com o supervisor da GM no município, Rafael Mamarola, a corporação já havia recebido denúncias a respeito do estelionatário, mas teve dificuldades para encontrá-lo.

“Ele atuava em diferentes semáforos na tentativa de despistar a polícia”, segundo confissão do falso mudo, ele é cantor de pagode e axé na noite do Alegrete, mas devido a pandemia o seu tipo de serviço foi suspenso.

Antes de vir pra Uruguaiana ele trabalhava como “mc”ou “DJ” em cabarés, bocas de fumo e zonas na cidade de Alegrete, mas fugiu da cidade após sua mulher cobrar pensão de 75 reais na justiça, e como ele não fez o pagamento, foi expedido um mandato de prisão contra o mesmo.

Então ele fugiu para Uruguaiana, ele diz que fingiu ser mudo para ganhar dinheiro e pagar a mensalidade de 300 reais do kitnet, é que trabalhar de surdo-mudo é melhor que ser escravo no bakilizi/sapatolandia.

Ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas necessárias.

A foto é de uma prisão da Brigada Militar