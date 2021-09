É fake que uma barragem estaria prestes a romper nas imediacões do 6° RCB

A informação de que uma barragem localizada na imediações do 6º RCB estaria na iminência de transbordar, provocou pânico em alguns moradores do bairro Boa Vista, em Alegrete.

Entretanto, a reportagem do PAT falou com o diretor da Defesa Civil, Joaquim Segabinazzi e foi informada que, ao receber alguns áudios, imediatamente contatou o Comandante do 6º RCB, Tenente-Coronel Renato Fróes Medina, e a informação foi de que há um açude e não é verídico o relato de que há uma barragem prestes a “transbordar”.

“Assim que soube desse áudio, falei com o Coronel Fróes. Ele assegurou também que não estão fazendo contato com famílias do bairro Boa Vista, da mesma forma, a Defesa Civil. Não há equipes pedindo para que saiam de suas residências ou alerta vermelho – como estava sendo exposto no audio que viralizou nos grupos de whatsApp.

“Neste momento, nossa atenção está voltada às famílias que estão enfrentando problemas relacionados à enchente. Isso é o mais importante – destaca Joaquim.

Desfazendo, assim, os comentários de que também teria uma reunião entre a Unidade Militar e a Defesa Civil, na noite de ontem, para tratar sobre o alerta vermelho.

O Rio Ibirapuitã está 9,45 acima do nível normal na noite desta quinta-feira e já desaloja sete famílias.