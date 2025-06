“É grave sabermos que há óbitos por influenza tendo vacina que previne a gripe”, diz médica de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um alerta de médicos de Alegrete é sobre as pessoas que não se vacinaram contra a Influenza. Eles informam que dados do Estado dão conta que 90% das mortes por gripe e suas complicações no RS, são de pacientes que não se vacinaram.

A Santa Casa de Caridade está lotada de pacientes com síndrome respiratória aguda e muitos, ainda, não se vacinaram contra a Influenza, informou a Dra Marilene Campgnolo. A imunização pode ser feita em qualquer unidade de saúde com sala de vacina. Agora, com frio mais severo é fundamental se proteger, atesta.

A própria chefe da UTI Neo Natal, a Dra Marilene Campagnolo, solicita que os pais vacinem seus filhos, pois esta é a proteção contra o frio, tanto para crianças como adultos. -É muito grave sabermos que temos óbitos por Influenza no Estado, sendo que há vacina disponível para proteger a população, atesta a médica. Não tem desculpa, as pessoas não se imunizarem para evitar complicações mais severas, devido a gripes que são comuns nesta época do ano”, salienta.

Dados do setor de vacinação da Secretaria da Saúde

Idosos vacinados contra influenza

8.353 ( 50,18%)

Gestantes

250 ( 44,17% )

Crianças

1.462 ( 33,45% )

A cobertura vacinal geral do município é de 46,64% e se refere somente ao grupo de idosos, gestantes e crianças. Aos outros grupos e população geral, não há meta.