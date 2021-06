É hoje a grande final do Concurso Digital Influencer de Sucesso do Baita Chão

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado!

Depois de mais de 30 dias no ar, o Concurso Digital Influencer de Sucesso do Baita Chão chega a sua grande final, com 12 finalistas na disputa pelos prêmios do concurso.

Ao longo de todas as etapas os participantes tiveram que mostrar que influenciam sim e cada etapa pode mostrar um pouco de cada um, assim como as suas histórias de vida, que acabaram conquistando o Baita Chão.

Os organizadores agradecem a cada participante envolvido ao longo do concurso, e ressalta que todo sucesso do concurso foi mérito deles e seus seguidores.

A live da grande final será transmitida hoje às 20 horas pelo Alegrete tudo, e muitos prêmios para os espectadores, assim como uma noite que promete muita emoção!

Com a participação do DJ CRUZZY animando a live, e com a apresentação de Thiago Miranda e a Embaixadora do Concurso Leidria Moreira.

Conheça quem são os finalistas do concurso:

Aline Munekata

Bruna Antunes

Carol Volpato

Daiany Staziaky

Flávia Pedroso

Fran Silva

Gabriella Pansardi

Hian Prado

Manuela Severo

Marina Pilecco

Mary Duarte

Nicolas Freitas

Queremos ressaltar mais uma vez, todos os protocolos da covid foram tomados, assim como todos os participantes e apresentadores fizeram teste de covid (antígeno) no dia de hoje para fazerem um belo espetáculo e garantir a segurança e a saúde de todos.

A responsabilidade é de cada um neste momento de pandemia, mas quando se tem uma equipe por trás, precisamos sim tomar todos os devidos cuidados, pois o Concurso é sério e pensa sempre com muita empatia para com todos envolvidos, ressalta João Pedro Hoffmann organizador do concurso.

E quem ainda não votou no seu participante favorito ainda dá tempo, pois a votações estão abertas no site www.bhaita.com.br então corra e garanta o teu voto!

As votações só serão encerradas minutos antes de anunciar os ganhadores!

Então prepara teu mate e tua pipoca e vem assistir esta baita live da grande final do concurso!