É hoje o Dia E de mobilização da Rede Estadual para inscrições no Enem 2025

A ação mobilizará todas as escolas estaduais para apoiar os alunos concluintes do Ensino Médio na realização da inscrição para o exame.

Durante o Dia E, as escolas estarão preparadas para auxiliar os estudantes no processo de inscrição, esclarecer dúvidas e garantir que todos tenham acesso à informação e à estrutura necessária para confirmar sua participação no exame. A ação ocorre em um momento estratégico, já que o prazo para inscrição no Enem 2025 foi prorrogado até sexta-feira (13).

Neste ano, uma novidade importante reforça a política de equidade no acesso ao Ensino Superior: todos os alunos concluintes do Ensino Médio da rede pública têm isenção da taxa de inscrição, o que elimina uma das principais barreiras enfrentadas por estudantes de baixa renda.

A mobilização da Seduc busca não apenas informar, mas também incentivar a participação dos estudantes do Rio Grande do Sul. A meta é garantir que o maior número possível de alunos esteja inscrito dentro do novo prazo.

“Ano passado, mesmo com as enchentes, alcançamos 89,4% de inscritos no Enem – em 2025, pretendemos superar essa marca. Para isso contamos com a mobilização total das escolas no Dia E quando diretores e professores devem parar as turmas do 3º ano para garantir que todos estejam inscritos”, ressalta a secretária da Educação, Raquel Teixeira. “A inscrição é gratuita, e o Estado ainda oferece transporte, lanche e kit com caneta e água nos dias da prova.”

A Seduc orienta que os estudantes estejam com seus documentos em mãos no momento da inscrição e procurem a direção ou coordenação pedagógica de suas escolas caso tenham qualquer dificuldade. O Enem é uma das principais portas de acesso ao Ensino Superior e a programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para realizar a inscrição no Enem 2025, os estudantes devem acessar a Página do Participante e fazer login com a conta gov.br.