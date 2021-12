É jogo de vida ou morte: duelo entre Grêmio e Corinthians será histórico

No fim de semana, o tricolor terá, sem dúvidas, um dos jogos mais importantes dos últimos anos. No domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Grêmio enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O futuro do imortal está atrelado ao resultado desse confronto: caso saia vencedor, o time de Vagner Mancini poderá continuar sonhando com a permanência na série a, pois, é importante reiterar, o Grêmio não depende só dele para ficar na primeira divisão.

Por outro lado, caso saia derrotado, o clube gaúcho dará adeus a qualquer possibilidade de se manter na elite do Brasil. Já o empate, dependendo de resultados paralelos, também poderá sacramentar o terceiro rebaixamento da história do Grêmio. Por isso, vencer o Corinthians é fundamental. No momento, o tricolor ocupa a 18ª posição com 39 pontos.

Para a partida contra a equipe paulista, Mancini não poderá contar com o investimento mais caro do seu elenco, o atacante Douglas Costa. O jogador, no jogo contra o São Paulo, levou o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, terá que cumprir suspensão contra o time de Itaquera. No lugar do craque gremista, o substituto escolhido por Mancini deverá ser Jhonata Robert, o qual marcou um golaço do meio de campo na quinta-feira (02), o famoso “gol que o Pelé não fez”.

Já na lateral-esquerda, Diogo Barbosa deverá ser mantido como o titular da posição. O atleta foi um dos destaques do último jogo, dando assistência e marcando um gol de placa. O tricolor deverá entrar em campo no domingo, às 16h, contra o Corinthians, com: Gabriel Chapecó, Rafinha, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Jhonata Robert, Campaz, Ferreira; e, na frente, Diego Souza. O duelo terá a transmissão da RBS TV, do Sportv e do Premiere.

João Baptista Favero Marques