É na sexta-feira! 17º Seminário CAAL traz conhecimento e estratégias para os desafios do agro

O clima gera dúvidas, os mercados passam por transformações e os produtores precisam olhar para a próxima safra com planejamento cada vez mais estratégico.

É nesse contexto que acontece o 17º Seminário CAAL, um dos mais tradicionais encontros técnicos da região, reunindo especialistas para debater temas diretamente ligados à realidade do campo. A programação foi construída para entregar conteúdo objetivo, prático e conectado aos desafios atuais do agronegócio. Sem palestras longas ou assuntos distantes da realidade dos produtores.

O foco está em informações que possam contribuir efetivamente para a tomada de decisão nas propriedades rurais. Entre os destaques estão as perspectivas para a safra 2026/27, que serão apresentadas pela meteorologista Jossana Cera. Em um cenário marcado pela possibilidade do retorno do El Niño, compreender as projeções climáticas tornou-se uma necessidade para quem depende da lavoura.

A cultura do arroz também terá espaço importante na programação. O professor e pesquisador Ênio Marchezan abordará os desafios e oportunidades do cultivo em um cenário influenciado pelos fenômenos climáticos e pelas transformações do mercado. O evento ainda traz Leandro Teichmann e Eloir Daltoé para discutir resultados e perspectivas do sorgo, cultura que vem despertando o interesse de produtores que buscam alternativas e maior diversificação produtiva. Paulo Regis apresentará experiências e informações sobre milho irrigado em terras baixas, enquanto Danilo SantAnna abordará a integração lavoura-pecuária como estratégia para aumentar eficiência, diversificar receitas e fortalecer a sustentabilidade das propriedades rurais.

Mais do que apresentar palestras, o Seminário CAAL foi estruturado para reunir conhecimento técnico, experiências práticas e alternativas para um momento em que informação de qualidade faz diferença no planejamento da próxima safra. Serão especialistas reconhecidos, temas atuais e conteúdo voltado para quem vive o agronegócio no dia a dia. 17º Seminário CAAL – 7 de agosto – 13h – CTG Farroupilha – Alegrete

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