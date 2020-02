É neste domingo a 52ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

A Festa do Navegantes em Alegrete ocorre neste domingo, 2 de fevereiro, no Balneário Caverá. O tradicional evento que reúne os devotos da Santa, marca os 52 anos da comunidade católica do município. Desde o dia 18 de janeiro iniciaram as programações nas comunidades, com recepção da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes.

A Procissão é organização pela Paróquia Nossa Senhora Conquistadora. O objetivo é reunir fiéis devotos da Santa Mãe de Deus e congregar a comunidade num evento religioso dedicado à Padroeira das Águas. O fundador e padroeiro da festa por muitas décadas foi Manoel Figueiredo.

No dia 2 de fevereiro(domingo), ocorre inicialmente uma carreata às 9h, da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, passando pelas principais ruas da cidade, até o trevo de acesso ao Balneário Caverá.

Já às 10h terá início uma procissão em direção ao balneário onde será celebrada a Santa Missa.