Depois de mais de um ano, 16 meses, em Alegrete, no Dia do Amigo, muito mais do que evidenciar a todos que os auxiliaram durante este período na cidade, a família circense, com muita gratidão e comoção deixou Alegrete. Uma imensa rede de solidariedade se formou e, além da secretaria de Assistência Social do Município, muitos outros grupos realizaram campanhas para auxiliar a família circense que chegou em Alegrete antes da pandemia. Aqui, eles trabalharam para que pudessem sobreviver, sem ter como, realizarem espetáculos. Foram vendas de frutas, bolas, entre outros.

Circo Fox – Alegrete



Vilmar Freitas, Cônsul do Internacional e um dos grandes idealizadores de inúmeras campanhas em prol da família, que ficou no CTG Farroupilha durante todo período em Alegrete, se despediu de todos e aproveitou para agradecer, também, a solidariedade dos que sempre estiveram apoiando as ações.

O Cônsul do Inter disse: no dia do Amigo, onde muitos receberam mensagens, também foi um dia de despedida. Os amigos, a família circense nos deixou, isto é, partiram de Alegrete rumo a uma nova caminhada. Uma nova vida e a proposta de dias melhores. Estivemos junto a estes amigos por um longo período, recebemos muita ajuda, de vários amigos e repassamos a eles, sempre com uma grande alegria na alma e no coração. Fizemos o que foi possível e gostaríamos de ter feito muito mais, pelas pessoas simples que eram e que certamente mereciam.



Falo dos amigos do CIRCO FOX, que após 16 meses deixaram Alegrete. Ficou um grande vazio no CTG Farroupilha, choraram muito na despedida, mas com a esperança de dias melhores, que possam finalmente exercer suas profissões e mostrarem ao mundo sua arte. Levam a Isabelle, uma menina que aqui nasceu e, como disseram, jamais esquecerão do apoio e do carinho recebido pelos Alegretenses.



De nossa parte, queremos agradecer a cada um que nos ajudou nas Campanhas promovidas pelo nosso Consulado pois somente com este apoio foi possível estarmos sempre junto a eles, entregando a Ceia de Final de Ano, o leite e o pão do dia a dia, presentes de Páscoa, alimentos, roupas, o enxoval da Izabelle, remédios, pagamento do IPVA dos carros. Fizemos nossa parte com carinho e amor, olhando ao próximo, como sempre em várias campanhas. Obrigado amigos e amigas pois mesmo com a pandemia, conseguimos ajudar a quem precisou de nós e ao olharmos para trás, sentiremos saudades destes amigos que se foram, mas as boas lembranças ficarão, pois estivemos sempre ao lado deles. – concluiu.