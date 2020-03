É possível, por precaução, fazer o teste para o Coronavírus?

A medida que o Coronavírus se alastra, inevitávelmente, a preocupação das pessoas também cresce proporcionalmente. E isso suscita questionamentos, como por exemplo: se uma pessoa quiser realizar o teste particular, ela pode?

Em contato com a Secretária de Saúde, Bianca Cassarotto, a informação é de que o teste somente pode ser feito em pacientes com suspeita do vírus. Além de não haver outras opções, apenas pelo Sistema Único de Saúde para realização do teste. A coleta é feita e enviada ao laboratório em Porto Alegre – Lacen.

Em três dias o resultado é disponibilizado, essa é a média, dependendo da demanda – explicou a Secretária.

Até o momento, Alegrete não registrou nenhum caso suspeito, tampouco, confirmado do Covid-19.

Desde que surgiu na China, no final de 2019, o novo coronavírus se espalhou pelo planeta e colocou o mundo todo em alerta. Com o anúncio de uma pandemia pela OMS e os novos casos no Brasil, é muito importante estar atento aos cuidados com higiene e prevenção.

A sindrome respiratória aguda causada pelo coronavírus tem uma intensidade maior que as gripes comuns e a maioria dos pacientes apresenta febre. Muitas vezes em resfriados comuns a febre passa rápido, mas a persistência da febre, junto com a tosse e a dificuldade de respirar é que devem chamar atenção, principalmente se viajou para fora do país ou teve contato com pessoas que viajaram para fora ou para estados que estão apresentando casos.

Fazem parte do grupo de risco: idosos, diabéticos, gestantes, asmáticos, hipertensos, portadores de insuficiência renal crônica e de doença respiratória crônica, cardiopatas e imunossuprimidos em geral.

As pessoas que tiverem contato próximo a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, no período de 14 dias desde o aparecimento dos sintomas, devem ficar afastadas de suas atividades e, caso apresentem dificuldades respiratórias, devem procurar atendimento médico.

Recomenda-se que quaisquer dúvidas sejam encaminhadas a esse Comitê de enfrentamento, com a participação da Secretaria de Saúde, 10ª CRS, Conselho Municipal de Saúde, Hospital Santa Casa, Defesa Civil, Brigada Militar, Câmara de Vereadores e Exército.