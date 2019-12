É preciso dar visibilidade aos bons exemplos, como o gesto do frentista

O caráter é algo muito valioso, assim como a honestidade – disse o frentista Ilzomar Miller de 49 anos.

A reportagem falou com ele depois de uma postagem em rede social de um cliente do Posto Takito, localizado na Avenida Tiaraju. No texto, Vinícius Sanguinete descreve que abasteceu no referido estabelecimento comercial e esqueceu o troco, apenas se deu conta bem mais tarde quando foi comunicado sobre o ocorrido. Para sua surpresa, como descreve, o valor estava no caixa do posto com a descrição do carro e cor. “Hoje ocorreu um fato que merece ser divulgado. Abasteci meu carro pelas 10h, paguei e não peguei meu troco. Às 17 h fui informado sobre isso, ao conferir meu dinheiro, percebi que realmente faltava o valor do troco. Fui até o posto e meu dinheiro estava lá, grampeado com um papel, com a marca e cor do meu carro! Obrigado ao Posto Takito e todos seus colaboradores, é bom saber que ainda existem pessoas honestas.

Izolmar disse que está em Alegrete Há seis meses, período em que trabalha como frentista no posto. Ele acrescenta que a ação é algo que ele sempre preserva na vida, a honestidade e o caráter. Algo que trouxe de berço, mas que cultiva para que os filhos possam ter orgulho dele assim como, ele sempre teve dos pais. “No sábado, quando o cliente chegou fui até ele e o atendi. Ele pediu para colocar 50 reais de combustível e pagou com uma nota de 100 reais. Assim que fui trocar a nota para dar o troco, percebi que ele estava saindo, mesmo chamando ele não percebeu. Foi o momento em que falei com meus colegas e disse para o responsável pelo caixa que iria deixar o valor ali, para quando o cliente retornasse. Isso poderia acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa, é importante ter a consciência tranquila.”- afirmou. Outro fato que marcou o trabalhador foi que o filho estava em Alegrete para passar o Natal em família e ao ver a postagem e saber que era o pai, ficou muito orgulhoso e emocionado. Para Izolmar, ter esse reconhecimento de todos, mas principalmente da família não tem valor no mundo que pague. Ele ainda destacou o quanto a empresa faz pelos funcionários, que isso também é um dos motivos que sempre vai engajar pessoas de boa índole e que vão pensar sempre pelo correto. Ele que está há pouco tempo em Alegrete, acrescentou que foi muito bem acolhido e está muito feliz com o trabalho, mérito de toda gestão. Neste ano, o empresário Silvanio Bruscato Lima, realizou uma decoração natalina que encantou os alegretense, ainda mais em uma apresentação realizada de forma gratuita no último dia 19 da Associação Coral de Alegrete e a Banda Musical do 10° Belog. No dia, Silvanio disse que era um sonho antigo que sempre teve o desejo de realizar para reviver o período em que viajava com o pai e passava por várias cidades e se encantava com a decoração realizada neste período do ano. Além de destacar que é um momento de gratidão e de celebrar a união e o espírito natalino. Com certeza, pelo gesto do funcionário a ação do empresário já teve seu objetivo alcançado. Flaviane Antolini Favero