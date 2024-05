É preciso evitar doenças respiratórias e internações; a Santa Casa está acolhendo pacientes de outras cidades

Com o exceso de umidade no ar e a chegada do frio mais intenso, os cuidados agora se voltam aqui em Alegrete, para evitar o aumento de doenças respiratórias tanto em crianças como em idosos. As autoridades de saúde alertam para que as pessoas se cuidem ao máximo se agasalhando, ingerindo líquidos e frutas da época ricas em vitaminas C para fortalecer o sistema imunológico.

Com a Santa Casa de Alegrete está acolhendo pacientes de outras cidades afetadas pelas inundação que assolam grande parte do território gaúcho e que prejudicaram atendimento em hospitais dessas localidades, por isso é importante que a comunidade de Alegrete se cuide ainda mais para evitar hospitalização na Pediatria, bemo como em outras alas do Hospital como gravidez de alto risco e UTI Neonatal.

Estamos vivendo dias atipícos de calamidade em que os profissionais da saúde também estãos sendo muito demandados, sendo importante que os que trabalham na nesta área tenha atenção para poder cuidar de muitas pessoas, também, em Alegrete.

Entre os setores de maior demanda, destacam-se o serviço de hemodiálise e o atendimento a gestantes de alto risco. “A tendência é de que mais pacientes de fora cheguem ao hospital”, disse Roberto Seganinazzi, presidente da Santa Casa.