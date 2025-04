É preso em flagrante funcionário de fazenda que furtava óleo diesel da propriedade onde trabalhava

Share on Email

Uma guarnição da Patrulha Rural, durante patrulhamento, recebeu diversas denúncias sobre a ocorrência de furtos de óleo diesel em uma propriedade rural localizada às margens da RS 377, em Alegrete. Segundo as informações repassadas, um funcionário da fazenda estaria utilizando um veículo particular para transportar o combustível furtado.

Com base nas informações, os policiais realizaram a abordagem de um Prisma — no trevo de acesso secundário da cidade, conhecido como “trevo da casa preta”. Durante a revista, foram encontrados nove galões de 20 litros contendo óleo diesel, além de um puxador de reboque e um cano de descarga pertencente a uma máquina colheitadeira.

O dono da fazenda foi chamado ao local e reconheceu os materiais apreendidos como pertencentes à sua propriedade.

O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A autoridade policial determinou a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante por furto simples, com estipulação de fiança no valor de um salário mínimo, a qual foi paga.