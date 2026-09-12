É tudo ou nada: Real enfrenta o Guarani buscando reverter placar e carimbar acesso à Série Ouro

O Real Alegrete terá, neste sábado (12), um dos jogos mais importantes de sua história recente. A equipe alegretense viaja até Frederico Westphalen para enfrentar o Guarani, no Ginásio Itapagé, em confronto decisivo que vale uma vaga na Série Ouro do futsal gaúcho em 2027.

A bola rola a partir das 20h, em uma partida que pode definir o futuro do Real na competição. Após sofrer o revés no primeiro confronto, disputado em Alegrete, o time precisará buscar a reação fora de casa para continuar sonhando com o acesso.

Depois de alguns anos disputando a Série Prata, o Real chega ao confronto sabendo exatamente o que precisa fazer: vencer no tempo normal e, na sequência, vencer também a prorrogação.

Vitória no tempo normal leva a decisão para a prorrogação

O regulamento estabelece que uma vitória do Real no tempo regulamentar, independentemente do placar, será suficiente para levar a decisão ao tempo extra.

Por exemplo, caso o time alegretense vença por 1 a 0, a partida irá para a prorrogação. No tempo extra, o placar começa novamente em 0 a 0, e o Real precisará conquistar uma nova vitória para garantir a classificação.

Portanto, não basta apenas vencer o Guarani no tempo normal. O time alegretense terá que vencer novamente na prorrogação para confirmar o acesso à Série Ouro de 2027.

Decisão vale uma vaga na elite

O duelo no Ginásio Itapagé será o último passo da caminhada do Real em busca do acesso. A equipe terá pela frente um confronto de enorme importância, diante do Guarani, fora de casa, precisando reverter a vantagem construída pelo adversário.

Foto: Mariana Della Méa/ Guarani Futsal