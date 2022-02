“É um recomeço com responsabilidade”, diz coordenador da Campereada na abertura do evento

A cerimônia de abertura, no Parque Dr Lauro Dornelles, contou com a presença de autoridades, prefeito Márcio Amaral, o prefeito em exercício Jesse Trindade, coordenador Cléo Trindade, Coordenador da 4ªRT Marco Saldanha, comunidade e demais pessoas.

“É um recomeço com muita responsabilidade”, diz coordenador na abertura da 42ª Campereada Internacional do Alegrete

“Graças a Deus realizamos a abertura da Campereada com um público considerável, atento e cumprindo todos os protocolos sanitários. Este é um período muito importante pois marca a retomada dos eventos tradicionalistas. É um recomeço com muita responsabilidade”, diz Cléo Trindade.

Escolhidos peões e prendas da Campereada

O evento que vai até o dia 3 de março, é considerado a mais completa festa campeira do estado e é uma promoção da Associação Campereada Internacional de Alegrete, com o apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Alegrete e parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

A organização da Campereada Internacional de Alegrete prepara a realização da 42ª edição do evento que será realizado no Parque Dr Lauro Dornelles. Junto, acontece a IX Taça Cidade de Alegrete.

A Campereada se divide em provas campeiras, artísticas e culturais. Todos os vencedores nas provas ganham prêmios em dinheiro, sendo que o maior prêmio este ano vai para para a 1ª Força do Tiro de Laço de Quarteto, 5 mil reais. Já o 2º lugar fica com 3 mil reais. O vencedor da gineteada em puro pelo vai levar 2 mil reais.

Jaqueline Vitória representou a verdadeira inclusão nesta Campereada

Neste dia 24, às 8h iniciou a prova Renascimento Cavalos com 21 dias de doma- após renascimento 21 dias de pônei e Raspadinha.

A atração musical, nesta noite, será por conta do Grupo Rodeio. A entrada no Parque é de 15 reais por pessoa, e 20 para carros, sendo que só não paga o motorista, e 15 reais para motos.

Os shows este ano são com os grupos:

Dia – 25 – Candeeiro

Dia – 26 – Jorge Guedes e Família

Dia – 27 – Sandro Coelho

Dia – 28 – Tchê Barbaridade.

Dia – 1º – Kauã Furacão

Dia – 02 – É Expresso

Dia – 03 – Sorriso Lindo

Mais informações (55) 996787650 ou direto na Escola Nehyta Ramos – fundos da Câmara de Vereadores – horário comercial.

Fotos : Prefeitura Municipal de Alegrete