É uma experiente advogada a nova presidente da ONG Amoras

Com uma trajetória consolidada na advocacia e no ativismo social, Karina assume a presidência da entidade com o objetivo de ampliar ações preventivas e reforçar a atuação comunitária da ONG.

Mais que advogada, uma mulher engajada

Advogada há 21 anos, com atuação especializada na área de Direito de Família, Karina traz para a presidência da Amoras não apenas sua experiência jurídica, mas também um histórico de envolvimento voluntário com causas sociais. Desde 2018, integra a ONG Amoras, onde já atuou como voluntária, conselheira e segunda tesoureira. Paralelamente, exerce sua segunda gestão como presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA) da OAB/RS, subseção Alegrete, espaço onde também promove discussões e ações voltadas à equidade de gênero.

“Minha atuação na ONG trouxe contribuições valiosas para minha prática profissional, principalmente no entendimento sobre como não julgar as mulheres em situação de violência. A escuta e o acolhimento são fundamentais”, afirma.

Objetivos e prioridades no novo mandato

Ao assumir a presidência da Amoras, Karina pretende intensificar a presença da ONG nas comunidades e nas escolas, promovendo ações informativas e cursos profissionalizantes. “Nosso objetivo sempre será coletivo. Trabalhamos com o acolhimento das vítimas, prevenção da violência doméstica e capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social”, destaca.

Um dos projetos que ela pretende fortalecer neste biênio é justamente o trabalho direto com a comunidade. “Estamos nos organizando para atuar mais próximo da população, levando ações de prevenção e informação. A violência doméstica não é uma pauta apenas das feministas. Ela impacta todos os setores da sociedade”, enfatiza.

Segundo Karina, a recente implantação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) no município reforça o momento “fértil” vivido pela ONG, permitindo a continuidade e ampliação das iniciativas de prevenção.

Desafios do terceiro setor e resistência social

Apesar do cenário promissor, Karina reconhece os desafios enfrentados por organizações do terceiro setor. “Não temos verbas fixas, contamos com voluntárias que dedicam o pouco tempo livre à causa. Além disso, ainda enfrentamos a resistência cultural de que violência doméstica deve ser resolvida dentro de casa. A velha ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher ainda persiste”, lamenta.

Com sua formação jurídica, Karina contribui não só com conhecimento técnico, mas também com uma visão crítica sobre os limites do sistema judicial no enfrentamento da violência de gênero. “Durante anos, me questionei por que tantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos. A resposta está na ausência de apoio da comunidade, no julgamento que sofrem e na falta de alternativas. Hoje, entendo que é preciso muito mais que processos judiciais. É preciso acolhimento e empatia.”

Motivação coletiva e liderança compartilhada

Karina destaca que sua decisão de aceitar o novo desafio foi impulsionada pelo espírito coletivo que sempre pautou a atuação da Amoras. “Nosso grupo é composto por menos de dez voluntárias ativas. Já tivemos três presidentes antes de mim: Evelise Leonardi, Ingrid Urbanetto e Carolina de Oliveira. A presidência é vista como uma função rotativa, uma oportunidade para que todas possam contribuir em diferentes frentes”, explica.

Ela reforça que o trabalho da ONG sempre foi construído de forma colaborativa e horizontal. “Sinto-me honrada em representar um grupo tão aguerrido, que acredita na força do coletivo e na transformação social pelo amor ao próximo.”

Convite à comunidade

Para além dos desafios e da liderança, Karina deixa uma mensagem clara à comunidade alegretense: “Nos acompanhem nas redes sociais, conheçam nosso trabalho, nos convidem para palestras, eventos em escolas, empresas e associações. Precisamos de apoio financeiro, mas também de envolvimento. Toda forma de colaboração é bem-vinda”, convida.

Entre as próximas iniciativas da ONG está o curso “Diaristas com Amor”, previsto para iniciar no dia 16 de agosto, voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade. “Nosso trabalho não é apenas com vítimas de violência, mas com todas as mulheres que buscam oportunidades de autonomia. Seguimos firmes, unidas e com amor, até o dia em que nosso trabalho não seja mais necessário”, conclui.

Sobre a ONG Amoras

A Amoras é uma organização não governamental de Alegrete voltada ao combate à violência doméstica e à promoção de ações de prevenção e capacitação de mulheres. Atua com base no voluntariado e parcerias com instituições públicas e privadas, tendo como foco a transformação social por meio da informação, acolhimento e profissionalização.