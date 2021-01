É uma menina o primeiro bebê de 2021 em Alegrete

Compartilhe















A primeira alegretense do ano de 2021 chama-se Natalia. A menina veio ao mundo às 15h32 deste sábado (2), na Santa Casa de Alegrete. Ela é a segunda filha do casal Pauline Nascimento Saldanha, de 19 anos, e Jeanderson Cortez dos Santos, de 28 anos.

Nervoso, o pai falou com a reportagem. Ele citou que a felicidade é indescritível e que estava mais apreensivo com o nascimento da segunda filha que veio ao mundo nesta tarde através do parto cesárea, com 3.015kg e medindo 48cm, do que o parto da primogênita.

Pauline e Jeanderson estão juntos há mais de dois anos e meio e já são pais de Ana Beatriz de 1 ano e 3 meses. Eles são de Manoel Viana e residem no interior, 3° Distrito. Com ele, estava a bisavó Dilce Saldanha que, assim como o pai, estava muito emocionada com o nascimento da primeira bisneta.

No ano regido por Iemanjá, mãe das águas, os Orixás preveem um ano de mais provações para os alegretenses

A mãe, ainda, estava na sala de recuperação, mas Natália, muito tranquila curtia o colo e o carinho da bisa e do pai. Jeanderson ressaltou que a segunda gravidez não foi planejada, foi até um susto ao casal, mas que desde o início foi muito tranquila. A mãe teve uma gestação com o acompanhamento de pré-natal e estava previsto o parto acontecer neste dia 2. Até então, ela estava no interior com o esposo e a outra filha.

O parto foi realizado pela ginecologista e obstetra Dra Livia Severo Perez e o pediatra que a atendeu foi o Dr Sérgio Simões. Mãe e filha passam bem e a família é só alegria com a chegada de mais uma princesa.

Por coincidência, o primeiro bebê do ano passado(2020), foi uma menina, Gabriela Mendes Saldanha , os pais eram alegretenses, mas também residiam em Manoel Viana.

Agora a alegria de Léo vai contagiar os anjos do Senhor

Segundo parto do ano

No mesmo quarto, a reportagem também falou com o pai de Edson Phellype, o segundo bebê deste ano. A diferença entre uma cesárea e outra foi mínima, o segundo alegretense do ano de 2021, nasceu às 4h15min com 3.430kg e 49cm. Edson é o primogênito do casal Bianca da Silva, de 19 anos, e Edson Velasques Souza, de 20 anos. Eles residem no bairro Vera Cruz. Com o pai, que o segurava em seus braços orgulhoso, com muito zelo e cuidado também estava a avó materna, Marcia Gomes. Alegrete que registrou neste ano os primeiros nascimentos neste dia 2, contemplou a equipe da maternidade da Santa Casa com um casal. O parto também foi realizado pela ginecologista e obstetra Dra Livia Severo Perez e o pediatra que a atendeu foi o Dr Sérgio Simões.

Com todos os cuidados e protocolos exigidos em razão da pandemia do novo coronavírus, a reportagem esteve na maternidade para os registros. Fica o reconhecimento a toda equipe do hospital que trabalha de forma incansável para dar sempre o melhor atendimento a todos e na maternidade não é diferente. A chegada dos bebês é um momento lindo, único e repleto de luz.

Flaviane Antolini Favero