É uma menina o primeiro nascimento no ano novo em Alegrete

O primeiro nascimento deste ano de 2022 é uma menina. Maria Clara Petroceli Ferreira, nasceu no início da madrugada deste dia 2 de janeiro, 1h23min, na Santa Casa de Alegrete, pesando 4.110 kg e

49,5 cm.



A bebê veio ao mundo através de uma cesariana e foi recebida com muita alegria e emoção pela mamãe Milene Correa Petroceli, ao lado da tia Catiuscia Petroceli, que assistiu o parto.

Ela é a quinta filha do casal Milene Correa Petroceli , de 28 anos, e Anderson Ferreira de 38 anos. Os manos Izabeli de 11 anos, Maria Eduarda de 7 anos, Wesley de 6 anos e Henry de 2 anos estavam ansiosos na companhia do pai, em casa, à espera da caçula.

Catiuscia falou com a reportagem e disse que Maria Clara não foi planejada, mas desde que a irmã soube da gestação, todos se envolveram e comemoraram a chegada de mais uma integrante da família.

Ela acrescenta que todos os sobrinhos, nasceram com no mínimo 4Kg, as outras duas meninas parto normal e os meninos, assim como, a caçula, de cesárea.

Milene reside com a família no bairro Medianeira e não teve nenhuma complicação durante a gestação, porém, na madrugada do dia 1°, por volta das 4h ela precisou ir à Santa Casa com o diagnóstico de labirintite e, durante a tarde teve um pequeno sangramento o que adiantou o parto em 8 dias, já que estava previsto para dia 10.

A irmã que a acompanhou nas consulta e estava com ela, disse que o esposo de Milene foi um anjo na vida dela. O encontro deles foi no momento certo e, desde então, são felizes, agora com os cinco filhos. Mãe e filha passam bem e a família é só alegria com a chegada de mais uma princesa.