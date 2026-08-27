Eclipse lunar poderá ser visto nesta quinta-feira

O fenômeno terá início ainda durante a noite e poderá ser acompanhado a olho nu, sem a necessidade de equipamentos especiais.

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A fase penumbral começa às 22h24min, mas a mudança no brilho da Lua será pouco perceptível nesse primeiro momento. A partir das 23h34min, tem início o eclipse parcial, quando a Lua começa a entrar na parte mais escura da sombra projetada pela Terra.

O máximo do eclipse parcial está previsto para 1h13min da madrugada de sexta-feira (28), momento em que a Lua estará com o maior percentual de seu disco encoberto. A fase parcial termina às 2h52min, enquanto o eclipse penumbral chega ao fim às 4h02min.

Confira os principais horários

Início do eclipse penumbral: 27 de agosto, às 22h24min

Início do eclipse parcial: 27 de agosto, às 23h34min

Máximo do eclipse parcial: 28 de agosto, às 1h13min

Fim do eclipse parcial: 28 de agosto, às 2h52min

Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto, às 4h02min

A fase parcial, considerada a mais perceptível do fenômeno, terá duração de aproximadamente três horas e 18 minutos.

Fenômeno poderá ser observado a olho nu

Diferentemente de um eclipse solar, que exige cuidados específicos para proteger os olhos, o eclipse lunar pode ser observado diretamente, sem filtros ou óculos especiais.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional Josina Oliveira do Nascimento, o fenômeno ocorre quando a Lua atravessa a sombra projetada pela Terra, resultado da iluminação provocada pelo Sol.

A sombra terrestre possui duas regiões: a penumbra, mais clara, e a umbra, mais escura. No início do evento, quando a Lua entra na penumbra, praticamente não é possível perceber mudanças em seu brilho. A alteração fica mais evidente quando o satélite começa a entrar na umbra, a partir das 23h34min.

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Ao longo do eclipse, a sombra avança gradualmente sobre a superfície lunar, dando a impressão de que uma pequena parte da Lua foi “mordida”. Conforme o fenômeno evolui, a área escurecida aumenta.

Quando o eclipse estiver próximo do máximo, a Lua poderá adquirir uma tonalidade avermelhada, característica provocada pela passagem da luz solar pela atmosfera terrestre.

Tempo pode atrapalhar a observação no RS

No Rio Grande do Sul, a previsão de retorno da chuva pode dificultar a visualização do eclipse. Em caso de céu encoberto ou precipitação, o fenômeno poderá ficar escondido dos observadores.

Por isso, quem pretende acompanhar o evento deve procurar um local com céu aberto e pouca iluminação artificial, além de ter paciência para observar a mudança gradual na aparência da Lua.

O eclipse será uma oportunidade para os brasileiros acompanharem um fenômeno astronômico de grande interesse sem a necessidade de equipamentos específicos. Basta que a Lua esteja visível e que as condições do tempo colaborem.

Fonte: Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr Agência Brasil