Eddie Moraes, cantor, compositor e backing vocal do Revelação visita Alegrete

No pagode dos anos 90, o carioca de Campo Grande, Eddie Moraes, atuou de backing vocal em um dos maiores grupos da época e viajou pelo mundo cantando.

Eddie, aos 50 anos, possui 25 anos de estrada na função de apoio de voz, aprendeu a tocar sax e agora já é compositor. Ele já esteve por duas vezes em Alegrete com o Bokaloka, no auge do grupo com Renatinho e Cia.

Foi em um show desses que conheceu sua atual esposa, a alegretense Sandra Rocha. Formou família e, atualmente, mora no Rio de Janeiro com a pequena Maria Valentina de 7 anos.

O carioca visitou a redação do Portal Alegrete Tudo e o estúdio da Nativa FM, no último dia 14.

Com muita história pra compartilhar, Eddie conta que foi por 10 anos backing vocal do Bokaloka, saiu e foi para o Grupo Revelação onde permaneceu por seis anos.

Entre viagens internacionais para Estados Unidos, Japão e países europeus com o Revelação, ele acumulou experiência e hoje conserva amizades dos trabalhos que integrou.

Diogo Nogueira, Dudu Nobre, Xandi di Pilares, Alcione, Sorriso Maroto, Bom Gosto, Zeca Pagodinho e tantos outros. Eddie, recentemente, fez um trabalho com o Grupo Di Propósito, brasilienses estourados pelo país afora.

Atualmente integra a banda da cantora Karinah, a joinvilense que tem trabalhos com o gênero samba. Com ela, o carioca faz sucesso com a releitura da música “Medo de Amar” que já está nas paradas do rádio.

Mas Eddie não deixou por menos, lançou um trabalho autoral em março. No dia 8, comemorando o Dia Internacional da Mulher, a música “Deixa o Tempo Escrever” foi lançada para todas as plataformas digitais, trazendo a questão do feminicídio.

Como um bom backing vocal, ele canta de tudo: do pagode e samba ao sertanejo. Com a família da esposa em Alegrete, Eddie fica até o final do mês. Também, assim que tudo passar, prometeu apresentar a cantora Karinah num show para os alegretenses.

Júlio Cesar Santos