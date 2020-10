Edição Virtual da Exposição Agropecuária de Alegrete comercializa mais de meio milhão reais

O Sindicato Rural promoveu a primeira edição da Exposição Agropecuária de forma virtual. Em sua 78ª edição, o evento – que poderia ter sido cancelado por conta da pandemia de Covid-19 – ocorreu nos dias 15, 16 e 17 de outubro, no Parque Dr. Lauro Dornelles, em formato híbrido.

Com transmissão do www.lancerural.com.br,a expofeira comercializou 54 animais, totalizando R$ 560.656,00 em negócios. Animais de ponta de cabeceira de grandes cabanhas da cidade e região. “Alegrete superou dificuldades mantendo sua expofeira mais inovadora em um ano difícil para todos os setores. Tivemos grandes exemplares rústicos e bons negócios”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luiz Plastina Gomes.

Ele ainda reforça que “não queríamos que fosse assim, mas esta foi a expofeira da resistência, realizada com responsabilidade e segurança”. O líder do Sindicato Rural garantiu que “a Exposição Agropecuária virtual veio para ficar, tenho certeza que ano que vem estaremos realizando as duas feiras, presencial e digital”.

Confira as médias de cada raça nos remates da 78ª Exposição Agropecuária de Alegrete – Edição Virtual, realizada nos dias 15,16 e 17 de outubro, no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Brangus – R$ 12.088,00

Angus – R$ 9.320,00

Charolês – R$ 9.600,00

Nelore – R$ 11.588,00

Tabapuã – R$ 7.075,00

Braford – R$ 11.573,33

Hereford – R$ 8.400,00

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: Sindicato Rural de Alegrete