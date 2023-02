Edinho Machado é o novo treinador do Flamengo, e promete restruturar categorias de base

O nome que era favorito para assumir o rubronegro alegretense, se confirmou na última sexta-feira (24). O presidente Toninho Fagundes bateu o martelo e trouxe o profissional Edson Roberto Machado.

Aos 62 anos, o alegretense possui uma ligação forte com o Flamengo. No ano passado, esteve à frente da idealização do projeto Flamenguinho as Cores do Alegrete, e é justamente essa aposta que ele vai implantar neste retorno.

O projeto em parceria com a UABA e a LAF, prevê treinamentos nos bairros, o que de certa forma vai coincidir com a metodologia de trabalho do novo treinador.

Estudando há 2 anos, Edinho se reciclou nas técnicas do futebol e embora chegue com a missão de formatar o Sub-14 do Flamengo para o Efipan 2024, ele quer trabalhar forte na base.

“Estamos caminhando para a reestruturação da escolinha do Flamengo, para tornar-se um clube formador, mas precisamos da ajuda de toda comunidade. Os pioneiros querem resgatar o trabalho com os atletas alegretenses na sua maioria e precisamos de um centro de treinamento urgente”, destacou Machado.

Embora não aja um cronograma de treinamentos ainda, o novo técnico diz que a ideia é resgatar o trabalho profissional em todos os departamentos.

“Ainda estamos formatando, mas a imprensa vai ser convocada para passarmos todos os procedimentos”, comentou o treinador, ao ser perguntado sobre quando inicia eficazmente o trabalho a beira do campo.

O alegretense Edson Machado tem currículo construído mais em categorias de base do que no profissional.

Machado ostenta no currículo de treinador, títulos expressivos comandando juniores. Ele é quatro vezes campeão estadual sub-20: gaúcho pelo Internacional (1994) e paulista por Corinthians (1997) e São Paulo (1999 e 2000). Atuou na base em 2009, como gerente da categoria no Caxias, sendo que em alguns jogos atuou como treinador. Liderou projeto para profissionalizar o União FC, vitorioso time amador da cidade de Santiago, mas a empreitada não vingou.

Comandando profissionais, o mais recente trabalho de Edinho, foi no Grêmio Bagé, em 2011 (saiu após cinco derrotas em cinco jogos na segundona gaúcha). Antes, havia treinado o Anápolis (demitido após quatro rodadas do Goianão 2009, com dois pontos ganhos).

Suas passagens no futebol paulista foram no Osvaldo Cruz, na Série A-2 de 2007 (pediu demissão após perder cinco dos sete jogos iniciais, na lanterna), no Guaratinguetá, em 2004 (ajudou a montar o elenco, mas não ficou para a Série A-3), e no Jaboticabal em 2002 (saiu após sete rodadas da A-3, em antepenúltimo). O treinador tem ainda uma experiência internacional, no Altamira, do México.

Trajetória vitoriosa com a molecada e pouco consistente entre profissionais. Esse é o histórico de Edson Machado, o novo comandante da base do Flamengo.

Foto: reprodução