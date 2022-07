Editais para contratação de médicos e técnicos saem ainda neste mês

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os editais para a contratação de técncios de enfermagem e médicos para atuar na Rede Pública de saúde já estã saindo.

O para contratação de 15 técnicos de enfermagem sai dia 4 de julho. Já o edital para contratar mais cinco médicos, de acordo com a Secretária Haracelli Fontoura, sai dia 18 de julho.

Para fazer com que nenhuma unidade de saúde fique sem médicos, pelo menos por um curto período, eles fazem o remanejamento.

A Secretária aguarda que algum médico venha para Alegrete pelo programa Médicos Pelo Brasil.

As unidades com maioir problema são a do Passo Novo, ESF Piola e da saúde Itinerante. Ao PN enviam, um médico um dia da semana para atender àquela comunidade, disse a Secretária de Saúde e nos demais fazem rodízio.