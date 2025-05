Edital do Rotativo chega na Câmara, após mês de abril render R$ 11 mil à Prefeitura

O quarto mês do ano foi o de maior repasse aos cofres públicos. O Fundo Municipal de Trânsito recebeu R$ 11.061,15 com o percentual sobre a exploração do estacionamento rotativo. No quadrimestre o valor chegou a R$ 40.151,19 e somente em abril o valor arrecadado pela empresa que opera a chamada área azul foi de R$ 65.707,40.

Em um contrato emergencial, a BR Parking está com os dias contados para encerrar o período de trabalho. Um novo edital em processo licitatório deverá ser publicado pela prefeitura no próximo mês. O documento vai ter seu parecer lido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, na sessão desta quinta-feira (22), na Câmara. O Projeto de Lei foi protocolado no final de abril e levará alguns dias para ir a votação entre os vereadores.

Em 30 dias de abril foram comercializados R$ 58.134,80, sendo o dia 29 o de maior venda (R$ 3.782,00), que totalizou R$ 4.269,60 ao final do dia, já o menor faturamento foi em 16 de abril ((R$ 1.530,95). Em multas, o sistema aplicou R$ 7.572,60 sendo que no dia 30, o total de multas foi de R$ 516,80.

A cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia, o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

Os valores arrecadados pelo Fundo Municipal do Trânsito, servem para implantação na segurança do município nos setores de sinalização viária. Como aquisição das lombadas, rotatórias móveis, ( padrão montável), equipamentos para o setor de sinalização viária e material de sinalização.