Edital do Rotativo foi suspenso e aguarda parecer do TCE para ser reaberto

No entanto, o documento teve uma suspensão no dia 28 de julho, para análise e do TCE/RS conforme , Resolução 1.157/2022, art. 7º. O controle das privatizações, das concessões e das parcerias público-privadas será realizado pelo TCE-RS por meio da sistemática prevista nesta norma, considerando os aspectos da legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade dos atos praticados pelo órgão ou pela entidade concedente e sua consonância com os princípios aplicáveis à Administração Pública, especialmente os estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os princípios regentes do instituto da concessão de serviços públicos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ao TCE-RS compete acompanhar, orientar e auditar os procedimentos de planejamento, licitação e contratação das privatizações, das concessões, e das parcerias público-privadas realizadas pelos entes jurisdicionados. Respeitadas as competências da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul (AGERGS) e das agências reguladoras estabelecidas em nível municipal, compete ao TCE-RS acompanhar e auditar a execução contratual das concessões e parcerias público-privadas. A fiscalização das privatizações, concessões e parcerias público-privadas obedecerá ao planejamento definido no Plano Anual de Fiscalização e nos Planos de Trabalho das Supervisões.

Nos casos de concessões e de parcerias público-privadas, o poder concedente fica obrigado a remeter ao Tribunal de Contas do Estado os estudos de viabilidade e as minutas de instrumentos convocatórios e respectivos anexos, inclusive minuta de contrato e caderno de encargos, todos já consolidados com os resultados de eventuais consultas e audiências públicas, sendo este conjunto materializado nos seguintes documentos e informações.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O encaminhamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação está suspenso e agora aguarda parecer favorável do TCE para ser reaberto. Conforme apurou a reportagem, este tipo de licitação público-privada precisa ser enviado antes da publicação ao TCE para validar o documento, o que não teria sido feito. Somente agora será analisado pelo órgão responsável. Segundo informações colhidas esse trâmite demora cerca de 90 dias.