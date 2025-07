Eduardo Dambrós, 13 anos, é apaixonado por rock, é radialista e músico; ele faz a diferença

Irreverente, o guri da Ordem Demolay gosta de leitura, curte história e desde os 10 anos toca bateria. Estudante do 8º ano do ensino fundamental na escola Freitas Vale ele curte Beatles e possui um programa sobre rock na rádio Gazeta.

Durante uma hora aos sábados, Eduardo comanda um programa de entrevistas e muito rock roll em Alegrete. Ele conta que através de um amigo Eduardo Silveira, filho do gerente da rádio Marcelo Silveira que foi possível colocar em prática o desejo de se tornar radialista. Com apoio técnico do também amigo Emanuel Mafra, operador de som, consegue dar vida ao programa que vai ao ar das 11h ao meio-dia, .

Eduardo explica que sempre leva um convidado para entrevista e nos intervalos rola rock. O tema é variado, nem sempre o entrevistado é ligado ao rock, embora as músicas sejam do gênero. O guri tem sonhos, em compor músicas e montar uma banda. Ainda pensativo em qual faculdade vai fazer, mas será entre História ou Música.

O baterista seguido faz participações especiais com a banda Os Aztecas, como no Dia do Rock, quando antecedeu ao show da Tenente Cascavel. Eduardo batera como é conhecido entre os músicos locais, já tocou no FAC e também no último aniversário da cidade.

Bem família, ele é só carinho pelos pais, pela vó Luci Dambrós, pelo mano Fernando Camargo e a cunhada Carol Pacholski. “Essa é minha galera”, responde ele, reiterando: – não esquece de mencionar eles.

Morador da Piola, adora uma leitura sobre história real. Entre as atividades escolares, ele prepara seu programa na rádio e atento as novidades do mundo do rock.