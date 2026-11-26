O governador Eduardo Leite e o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes, assinam nesta quinta-feira (26), às 16h30, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o convênio entre o Governo do Estado e o município de Alegrete para a pavimentação asfáltica da Avenida Gentil Carlesso.

A obra integra o Programa Pavimenta 3 e prevê um investimento total de R$ 3,28 milhões. Desse montante, R$ 1,8 milhão será destinado pelo Governo do Estado, enquanto o valor restante será custeado pela Prefeitura de Alegrete, como contrapartida municipal.

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O projeto contempla a pavimentação de 786 metros da avenida, abrangendo uma área total de 11.843,70 metros quadrados. A iniciativa representa um importante avanço para a infraestrutura viária do município, contribuindo para melhorar as condições de mobilidade, segurança e circulação de moradores e usuários da via.

A pavimentação da Avenida Gentil Carlesso é uma demanda defendida pelo deputado Frederico Antunes junto ao Governo do Estado, que, por meio do Programa Pavimenta 3, viabiliza recursos para obras de infraestrutura nos municípios gaúchos.

Além do governador Eduardo Leite e do deputado Frederico Antunes, participarão do ato o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Davi Severgnini, o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte e a secretária municipal de Planejamento, Érica Gonçalves de Vargas.

A assinatura do convênio formaliza a parceria entre Estado e município para a execução do projeto, garantindo recursos para mais uma obra de infraestrutura importante para o desenvolvimento de Alegrete.