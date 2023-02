Eduardo Leite fará visita a Santa Casa de Alegrete

No próximo domingo, dia 26, o governador do Estado, Eduardo Leite, estará em Alegrete para visitar a Santa Casa, ocasião em que será apresentada a obra da Casa de Acolhimento para Mães da Neonatal e do Ambulatório para Gestação de Alto Risco, realizadas a partir de um contrato assinado entre Santa Casa e Escala Engenharia & Construção. A previsão de conclusão da obra é para dezembro deste ano.

Os recursos são oriundos de repasses do Projeto Avançar 4, do Governo do Estado, fixado em aproximadamente R$ 1,7 milhão. Além desses recursos, serão utilizados mais R$ 500 mil de emenda parlamentar estadual, indicada pelo tenente coronel Zucco, hoje deputado federal.

O que as mães mais desejam é sair logo da maternidade e levar o filho recém-nascido para casa, com saúde. Mas nem sempre é assim. Muitos recém-nascidos têm que ficar internados. “Por causa disso, as mães praticamente moram no hospital. Antes ainda, algumas necessitam de cuidados pre natal e um lugar para permanecer é fundamental”, destaca o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi.

A Casa tem como objetivo apoiar o cuidado às gestantes, recém-nascidos e puérperas em situação de risco, contribuindo para um cuidado adequado às situações que demandem vigilância e proximidade dos serviços hospitalares de referência, embora não haja necessidade de internação hospitalar.

Além desse apoio às mães que já tenham seus bebes, ainda será feito atendimento às gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco que necessitem de acompanhamento supervisionado por uma equipe de referência. “Serão dez leitos para acolhimento e as mães carentes terão estrutura compartilhada de área de lazer, cozinha e lavanderia”, explica o presidente.

Segabinazzi destaca a presença do Governo do Estado, em dois eventos da Santa Casa em um período de seis meses, o que demonstra o interesse da gestão pela saúde e da importância do único hospital da cidade no contexto regional. “Estamos, cada vez mais, sendo referencia em saúde de qualidade para a região e hoje podemos comemorar junto a comunidade, as benfeitorias recebidas pela Santa Casa, resultado de esforços de todos”, comemora.

Residência Médica da Santa Casa tem vaga aberta até 31 de março

A Coordenação da Residência Médica da Santa Casa de Alegrete está oferecendo uma vaga a ser preenchida para o programa, na modalidade Clínica Médica.

Em caso de haver mais de um candidato por vaga, a COREME/HSCA realizará processo seletivo para preenchimento da vaga no respectivo programa, mediante análise e da arguição do Curriculum Vitae. Até o dia 31 de março, interessados poderão efetuar a inscrição.

O edital para preenchimento da vaga remanescente pode ser encontrado no site www.amrigs.org.br

A Santa Casa já formou 24 médicos residentes desde que foi implantada, em 2013, e a cada novo ciclo conta com 4 vagas para médicos residentes, sendo 2 na Clínica Médica e 2 na Psiquiatria.