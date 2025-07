Eduardo Leite homologa situação de emergência e Alegrete está habilitado a receber recursos

Share on Email

O processo de situação de emergência é um trabalho administrativo da Defesa Civil que começa após o acontecimento do desastre com a busca de informações, laudos e relatórios que possam quantificar os danos, prejuízos e os gastos pelo município com ações de resposta.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com a homologação, o município fica habilitado a receber ajuda do Estado como recursos e apoio para as ações de resposta e reestabelecimento aos eventos adversos. De forma atípica, o Município de Alegrete foi afetado por dois desastres meteorológicos em um período de 20 dias de diferença.

Esta edição contempla pagamentos de parcela única de R$ 2 mil para famílias vítimas das chuvas intensas e enchentes no Estado no período delimitado, de acordo com os seguintes critérios:

Ter sido desabrigada ou desalojada em razão de eventos climáticos adversos ocorridos entre 14 e 20 de junho de 2025;

Residir em município com decreto de Situação de Emergência ou Calamidade Pública decretado ou homologado pelo governo do Estado;

Ter sido identificada como moradora de área atingida a partir do mapeamento realizado pelo governo estadual;

Constar no Cadastro Único (CadÚnico) na condição de pobre ou extremamente pobre, com atualização nos últimos 12 meses.

Fonte: Defesa Civil