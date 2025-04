Eduardo Leite vai se filiar em novo partido em maio

As conversas se deram nos últimos meses entre Leite e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Envolveram também lideranças da sigla no Rio Grande do Sul.

Com a derrocada do PSDB – que elegeu três governadores em 2022 e ficará apenas com um a partir de maio – Leite negociava com outras siglas já de olho em 2026. O MDB tinha esperanças de fechar a filiação do governador. Ele decide o seu futuro político até o final desse mês de abril.

As articulações entre Leite e PSD não são novas, mas teriam se consolidado diante do cenário para a próxima eleição, em 2026. Embora o partido já tenha dado preferência ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, para a corrida presidencial, Leite poderia disputar uma cadeira ao Senado.

Com informações do G1- RS