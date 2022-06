Educação ambiental, nas escolas municipais, conscientiza sobre a importância do descarte correto

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), através da equipe da Sala Verde, realizou atividades de educação ambiental itinerante nas escolas entre os dias 7 a 15 de junho, nas escolas Ecilda Alves Paim, EMEI Tenente Salustiano Prestes, Eduardo Vargas, EMEB Marcelo de Freitas Faraco e Emílio Zuñeda. A iniciativa visa ensinar as crianças e conscientizá-las da importância do descarte correto dos resíduos. No total, foram 314 alunos participantes.

Ao final de cada palestra e vídeo apresentado, são realizadas atividades de pintura com os estudantes, assim criando um painel sobre a temática, o qual fica exposto nas respectivas escolas.