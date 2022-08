Educação analisa necessidades especiais de atendimento ao TEA nas escolas da rede

Share on Email

Com o aumento de pessoas com TEA- Transtorno do Espectro Autista em Alegrete, e a necessidadede inclusão em sala de aulas, surge uma outra questão.

De pessoas, como os auxiliares de turmas, além dos professores que já estão se instrumentalizando para dar aula a alunos com autismo, aqui no Município.

Quem conhece essa realidade sabe que crianças com com TEA precisam de atenção especial e numa turma de crianças com toda a energia natural da idade, na maioria das vezes, se torna bem difícil e desgastante a um só professor dar conta dessa demanda.

A Rede Municipal de Ensino em todas as suas escolas tem professores especialistas, porém ainda faltam auxiliares.

O Secretário de Educação e Cultura, Rui Alexandre Medeiros diz que estão se inteirando de todas as necessidades e com olhar diferente às necessidades especiais e vendo como o setor pedagógico da Secretaria, a melhor maneira de suprir esta demanda.