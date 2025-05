Educação Infantil: Alegrete e Manoel Viana encerram formação do LEEI com foco na leitura literária

O encontro presencial correspondeu ao Percurso 7 do programa LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil), com a turma 02 do município de Alegrete, pertencente à Região 03. O tema abordado foi: “Livros infantis: critérios de seleção, acervos, espaços e mediações”.

Organizado pelo formador municipal do LEEI, professor Bruno Furquim Narvaz, o encontro teve como objetivo aprofundar reflexões e práticas sobre o papel dos livros na primeira infância, destacando a importância da seleção criteriosa de obras literárias, da utilização dos acervos recebidos por meio de políticas públicas e da intencionalidade nas mediações de leitura realizadas pelos educadores. Também foi feita uma retomada dos conteúdos estudados nos percursos anteriores.

Os professores foram convidados a refletir sobre os sentidos da leitura literária na infância, os critérios estéticos e pedagógicos para a escolha dos livros e a organização de espaços de leitura acessíveis e estimulantes. Um dos destaques foi a análise do livro infantil como objeto multimodal, considerando texto, imagem, cor, forma e materialidade como elementos fundamentais para o encantamento e a formação leitora das crianças.

No turno da tarde, o foco do encontro foi a socialização de práticas pedagógicas, o planejamento de situações significativas de leitura e a articulação com projetos e sequências didáticas. Os professores também compartilharam registros dos espaços de leitura de suas instituições, analisando como estão organizados, se as crianças têm acesso autônomo aos livros e como ocorrem as mediações nesse ambiente.

O encerramento contou com um momento de confraternização e alinhamento para o seminário final do LEEI, que ocorrerá em junho. De acordo com o professor Bruno Furquim Narvaz, “esse percurso reafirma o compromisso dos educadores com uma Educação Infantil mais potente, sensível e literária, em que o livro é elemento essencial para nutrir a imaginação, a linguagem e o direito à cultura das crianças desde a mais tenra idade”.