Educação realiza matrículas e rematrículas nas Escolas da Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer já tem definido cronograma de matrículas e rematrículas na Rede Municipal de Ensino.

A Rede Municipal tem 12 EMEB’s (Escolas Municipais de Educação Básica), 11 Polos Rurais e 13 Escolas de Educação Infantil, as EMEI’s.

Tentativa de fuga é frustrada no Presídio de Alegrete

É importante, de acordo com a Secretária Angela Vieiro, que os pais ou responsáveis fiquem atentos ao período de matrículas, lembrando que a prioridade é para quem já e aluno da escola e aos alunos novos que moram na área territorial do educandário.

Depois de audiência no Fórum vendedor sai algemado, direto para o Presídio

As matrículas na Rede Municipal são presenciais e já estão abertas. Os responsáveis devem ir até as escolas com a documentação do aluno para realizar a matrícula ou rematrícula.

Vera Soares Pedroso