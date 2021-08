Share on Email

Após denúncias de fraude eleitoral na 1ª e 2ª Etapa das eleições do 19º Núcleo do Cpers Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis, professores, funcionários e representantes da Chapa 4 – O Cpers que queremos, aguardam um avanço da comissão de sindicância estadual.

Segundo os denunciantes, na 2ª etapa da eleição, mais de 400 pessoas aparecem com um mesmo IP (Celular ou computador) de votação. Ao verificar a 1ª etapa, constatou-se que também um mesmo IP (Não o mesmo da 2ª etapa) representou o voto de mais de 60 pessoas. O detalhe é que nesta 1ª etapa a diferença da chapa vencedora para a concorrente foi de apenas 9 votos.

Ao se verificar a lista de votantes, foram encontrados professores que há muitos anos não residem mais em Alegrete, como uma professora que reside em Florianópolis (SC) e outra em Porto Alegre (RS), e que confirmaram não terem votado e nem autorizado que fosse utilizado seu CPF para votação.

O pedido de investigação foi feito há mais de um mês para a Comissão Eleitoral e até o momento não houve nenhum retorno em relação a esta grave situação. Também já foi encaminhado pedido de investigação junto ao Ministério Público.

O grupo o CPERS que queremos continua firme e cobra providências em duas frentes: na justiça e no sindicato.

A comissão da Sindicância do CPERS continua o trabalho para averiguar as denuncias de acordo com a direção central.