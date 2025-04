Educadores da rede estadual de Alegrete e região aprendem sobre gestão escolar no programa Jovem do Futuro

Diretores e supervisores de escolas estaduais da região realizaram uma formação em Santana do Livramento na escola de ensino médio integral Professor Chaves. Alegrete esteve representado com a presença de diretores de surpervisores das escolas estaduais aqui da cidade.

A formação trata sobre o programa Jovem de Futuro – circuito de gestão Sigae e vários aspectos de gestão escolar com metas e planejamento para o ano de 2025. A professora, Rosélia Malmann, diretora da escola estadual Emílio Zuñeda, participou junto com vários colegas de Alegrete.

Essas formações são de extrema importância, pois atualizam os educadores da atividades e programas que são desenvolvidos na escolas da Rede Estadual de Ensino.

O Programa Jovem do Futuro, implementado no Rio Grande do Sul em parceria com o Instituto Unibanco, é um programa de gestão educacional que visa aprimorar a qualidade do ensino e a permanência dos estudantes, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio. A iniciativa foi iniciada em 2023 no RS e, em 2024, expandiu-se para mais 650 escolas.

Objetivo:

O Jovem do Futuro busca:

Melhorar o desempenho escolar dos alunos.

Reduzir a evasão escolar, incentivando a permanência dos estudantes na escola.

Fortalecer a gestão escolar em nível estadual, regional e institucional.

Promover a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades dos jovens.

Como Funciona:

O programa utiliza o Circuito de Gestão, uma metodologia que envolve o planejamento, a avaliação e o aprimoramento contínuo das práticas de gestão escolar.

O programa é estruturado em cinco eixos: governança, assessoria técnica, formação, mobilização e gestão do conhecimento.

As ações do programa são implementadas em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação.

Expansão e Impacto: