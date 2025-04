Efipan 2025 deixa saldo líquido de mais de R$ 9 mil ao Flamenguinho

A reportagem do PAT teve acesso aos documentos assinados pelo diretor geral administrativo da competição Mohamed Ahamed El Abed. O Efipan vencido pelos uruguaios do Defensor nas penalidades máxima em cima do tricolor gaúcho teve uma receita líquida total de R$ 206.280,00 e as despesas somaram um total de R$ 196.545,00 gerando um saldo positivo de R$ 9.735,00 que foram repassados ao Clube Escolinha Flamengo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mohamed explica que entre as receitas estão o repasse da prefeitura no valor de R$ 100 mil, a Corsan destinou R$ 30 mil e o Banrisul R$ 25 mil. A arrecadação em bilheteria foi de R$ 56.280,00. Deste valor total de receitas foi repassado R$ 5 mil para realização do jogo festivo entre Flamengo e Guarani.

O diretor salienta que entre as despesas na ordem de R$ 196.545,00 inclui alimentação, serviço com pessoal contratado, segurança, arbitragem. Também compra de materiais para serviço, tintas para o gramado e estádio, além da manutenção em escolas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Conseguimos doar ar-condicionado para algumas escolas que hospedaram as delegações. Manutenções em portas, janelas e material hidráulico”, destaca. Ele reitera que o feedback é de 90% das equipes participantes satisfeitas com a estadia em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Outro ponto de destaque é quanto ao apoio da prefeitura, Brigada Militar que somou forças somando no êxito do evento. O diretor Mohamed destaca que a prestação de contas é importantíssima. É uma forma de transparência do evento com a sociedade, explica o empresário. “Todo evento grande gera custo e pagamos o preço para ter equipes de ponta”, explica.

À reportagem ele cita que o evento fomenta a economia do município, dos hotéis ao vendedor de pastel. Cita a contratação do pessoal de serviços, seguranças, dizendo que são quase 70 colaboradores em 15 dias de evento. “O envolvimento das pessoas é muito grande e isso é positivo para cidade, refletindo em todos setores da economia”, aponta Mohamed.

O presidente do Flamengo Toninho Fagundes rubricou e de acordo com a prestação de conta. “Finalizamos a edição 45, não é pouca coisa. Já estamos em tratativa do Efipan 2026”, pontuou o eterno presidente rubronegro. Mohamed informa que todas as notas e recibos disponíveis para conferência da comunidade.