Efipan deve incrementar vendas de roupas e artigos esportivos no comércio de Alegrete

Inicia nesta sexta-feira (17), em Alegrete o 40º Efipan. O comércio de roupas e artigos esportivos deve sofrer um aquecimento nas vendas.

Especificamente camisetas de clubes, calções e até bonés são os artigos mais procurados segundo alguns lojistas. Mas também existe uma procura de roupas como bermudas, camisas e até chinelos.

Uma das principais rede de lojas especializadas em artigos esportivos, promete descontos e promoções para os visitantes e clientes que adquirirem artigos esportivos durante a realização do evento. A loja oferece além do novo uniforme do Internacional, alguma variedade de camisas esportivas e o lançamento da nova camisa oficial do Clube Escolinha do Flamengo, anfitrião do Efipan.

Outro loja que já entrou no clima, fica situada no calçadão da cidade. Ali as promoções chegam a 20%, em diversos artigos. A expectativa é grande para boas vendas durante os dias de competição.

Na Andradas, algumas lojas de vestuário também incrementam seus estoques com diversas promoções. Na loja Gre-Nal, também há uma boa expectativa quanto ao aumento das vendas com a realização do evento esportivo. No dia em que a reportagem visitou a loja, a procura pela camisa oficial do Inter já era grande, porém o manto colorado deve chegar na loja somente no final de semana, garantiu o atendente.

O Efipan acontece de 17 de janeiro ao dia 2 de fevereiro. Além de incrementar o comércio, rede hoteleira, postos de combustíveis, o ramo gastronômico deverá ser aquecido durantes os dias da maior competição de futebol infantil da América.

Júlio Cesar Santos