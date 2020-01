Efipan inicia nesta sexta com a presença de autoridades esportivas do Governo Federal

De 17 de janeiro a 2 de fevereiro, a 3ª Capital Farroupilha será transformada num celeiro de craques do futebol da América.

O torneio que já revelou talentos para o futebol mundial, não pára. Atletas consagrados no futebol mundial já disputaram a competição, os argentinos Tévez, Riquelme e Cambiasso, os brasileiros Alexandre Pato, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Neymar.

Em 2019, o torneio foi transferido para julho, devido às fortes chuvas e alagamentos que ocorreram na cidade em janeiro, com a água chegando a um metro dentro do estádio.

A 40ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano volta ao mês tradicional e uma série de reformas e cuidados foram feitos no palco da competição.

Doze clubes, vão disputar a Taça Cléber Xavier, alegretense homenageado nesta edição. Dia 2 de fevereiro, o auxiliar técnico da seleção entrega a taça ao campeão. O técnico Tite deve acompanhar o jogo final em Alegrete.

Neste ano, o Efipan ganha ares especiais. A começar pela realização da 40ª edição, motivo de festa para os organizadores. De outro lado a eminência de erguer uma vila olímpica traz a Alegrete o alto escalão na área esportiva do governo Bolsonaro.

Na abertura do evento, presenças confirmadas do General Brasil, Secretário Nacional de Esportes, Coronel Ronaldo Lima Secretário de Futebol do Ministério de Esportes, acompanhados do General Ítalo Fortes Avena, Embaixador do Flamengo em Brasília.

A festa inicia às 20h, com a presença de autoridades estaduais e municipais. Não haverá cobrança de ingresso nos setores de geral. Apenas pavilhão R$ 8 e arquibancadas R$ 5.

O Grêmio atual campeão abre o Efipan jogando frente ao Paraná Clube. Serão dois grupos de seis clubes em cada. As oito equipes melhores na classificação geral avançam para às quartas de final.

No Grupo “A”: Grêmio, Nacional (Uruguai), Coritiba, Alianza Lima (Peru), Paraná e Juventude.

Grupo “B”: Internacional, Defensor (Uruguai). Athletico Paranaense, Palmeiras, Flamengo, Azuriz.

Na 1ª fase, os jogos serão dentro da chave. Ao fim destas partidas haverá um dia de folga para iniciar a fase de quartas de final. Confira os jogos do final de semana:

Dia 18 – Sábado

18:00 – Nacional X Palmeiras

19:20 – Alianza Lima X Atlhetico Paranaense

20:40 – Flamengo X Coritiba

22:00 – Internacional X Azuriz

Dia 19 – Domingo

19:00 – Juventude X Defensor

20:20 – Atlhetico X Nacional

21:40 – Palmeiras X Grêmio

Júlio Cesar Santos Foto: Alex Lopes