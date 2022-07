Efipan: Palmeiras atropela Redbull e Noia fica no empate com o Lobo

A abertura do 41º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano – Efipan, foi realizada na tarde de sábado (23), no Estádio Municipal Farroupilha.

Na presença de autoridades civis e militares, o clube anfitrião deu largada para mais uma edição do tradicional torneio infantil na 3ª Capital Farroupilha. De bota e bombacha, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral deu as boas vindas aos participantes e deixou uma mensagem de otimismo com a realização do evento que retornou após um período terrível da pandemia.

As 10 equipes participantes adentraram o gramado do Farroupilha ao som da Banda Musical da Guarnição de Alegrete. O tradicional juramento do atleta e a palavra do eterno presidente rubronegro Toninho Fagundes, consumou uma abertura simples mas cheia de otimismo pelo retorno do maior torneio infantil das américas.

O prefeito ainda ensaiou umas embaixadinhas ao ser convidado para o pontapé inicial ao lados dos ex-atletas colorados Gamarra e Chiquinho e o gremista Carlos Miguel, que em parte roubaram a cena já no primeiro dia de Efipan.

A bola rolou com o atual campeão Palmeiras, frente ao Redbull Bragantino, um clássico paulista. A equipe do técnico Túlio Bilaque, iniciou o jogo com forte marcação defensiva e com isso deu espaço para o Bragantino que alugou o lado defensivo esquerdo do Verdão.

O clássico paulista foi disputado nos primeiros 14 minutos com muita paridade. Intensa marcação. Mas o Palmeiras a partir daí, parecia que jogava em casa. O bom centroavante Mattheus Lacort fez 1 a 0 Palmeiras e no final da primeira etapa, novamente o camisa 9, fez o segundo.

No segundo tempo, de dono do jogo o Verdão ampliou e consolidou a vitória logo aos 8′, com Fabrício. Com diversas substituições de ambos os lados o jogo seguiu verde. Já nos acréscimos, o nome do jogo Mattheus Lacort marcou o had-trick, 4 a 0 em cima do Redbull.

No jogo de fundo, Novo Hamburgo e Guarapuava fizeram um jogo disputadíssimo no pesado gramado. O primeiro tempo encerrou sem gols. Já na etapa final, foi o time do diretor Gamarra marcar. Kaio de falta fez 1 a 0 para o Lobo paranaense. O Noia fez duas substituições e o time gaúcho reagiu. Martins deixou tudo igual. O 2 a 1 do Guarapuava saiu com Thiago Oliveira.

Na base da determinação e raça gaúcha, o Noia buscou o empate faltando um minuto para o fim do jogo. Cauã fez 2 a 2. Com 4′ de acréscimo, a igualdade persistiu entre Novo Hamburgo e Guarapuava.

No domingo (24), estão previsto três jogos. Juventude e Missiones às 14h30min, logo em seguida o tradicional clássico Grenal, que pela primeira vez vai ocorrer logo na estreia dos clubes na competição. A organização confirmou o início do clássico gaúcho para às 15h50. Encerrando a 1ª rodada, o anfitrião Flamengo recebe o Coritiba, jogo previsto para iniciar às 17h30min.

Os ingressos para o domingo custam R$ 5,00 Geral, R$ 10,00 setor de arquibancadas e R$ 20,00 o setor de pavilhão.

Confira algumas imagens da abertura:

Fotos: Júlio Cesar Santos