EJA promove festa junina e anima comunidade escolar do CIEP

Na tarde da última segunda-feira (08), a escola Dr. Romário Araújo de Oliveira foi palco de muita alegria e integração com a realização da Festa Junina da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O evento reuniu alunos, professores e funcionários em um momento especial de confraternização e celebração da cultura popular.

Com comidas típicas compartilhadas entre as diferentes turmas, a festa também contou com diversas brincadeiras tradicionais, como dança das cadeiras, jogo da argola, charadas e pescaria, além do sempre aguardado casamento caipira, encenado com muito humor por professores e alunos.

A iniciativa reforça o compromisso da escola com a valorização da EJA, uma modalidade de ensino que recebe atenção especial no CIEP, reconhecendo o papel transformador da educação na vida dos estudantes jovens, adultos e idosos que voltaram a estudar.

E as atividades não param por aí: na próxima sexta-feira, os alunos da EJA, acompanhados por professores, participarão de uma visita cultural à cidade de Santa Maria, onde conhecerão museus, biblioteca, planetário e universidade. A ação busca ampliar horizontes e enriquecer o aprendizado com novas vivências e experiências culturais.

O CIEP Dr. Romário Araújo de Oliveira segue reafirmando seu compromisso com uma educação inclusiva, dinâmica e transformadora para todos.

Fotos: CIEP/EJA