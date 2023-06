El Niño deve provocar o inverno mais chuvoso dos últimos tempos

O fenômeno El Niño é caracterizado quando as águas do Oceano Pacífico na faixa da Linha do Equador aquecem mais do que o normal, o que altera o sistema de ventos em toda a América do Sul, impedindo que as frentes frias que vêm do Sul avancem além do Sudeste do Brasil.

O começo do inverno, nesta quarta-feira (21), deve trazer mais chuva para a Região Sul do Brasil e, em especial, para o Rio Grande do Sul. Com a influência do fenômeno, o país deve experimentar uma estação mais chuvosa que o normal no Sul e Sudeste, e mais seca em toda a metade norte do país.

O NOAA (Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) confirmou que o fenômeno já se formou e tende a se fortalecer ao longo do inverno. O fenômeno não tem um tempo previsível de duração, e pode se estender entre seis meses a dois anos.

O risco é a ocorrência de um “super El Niño”, como o que atingiu o Rio Grande do Sul entre os anos de 1997 e 1998. O evento trouxe muitas chuvas destrutivas para o Estado. Uma das regiões mais atingidas foi o Norte do RS. Com isso, o povo alegretense pode ficar alerta porque há tendência de um inverno com muita chuva e frio na terceira capital farroupilha.

Fotos: Júlio César Santos