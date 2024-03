El Niño deve seguir provocando chuva acima do média em Alegrete

A Organização Meteorologica Mundial (OMM) e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa) dos Estados Unidos acreditam que o El Niño deve permanecer influenciando o clima ao redor do mundo até abril ou maio, quando há maior probabilidade de um período neutro. A fronteira Oeste foi uma das mais atingida com o intempérie e, com isso, Alegrete segue no radar de alerta para os próximos meses.

Segundo os especialistas, o Rio Grande do Sul continuará sofrendo alguns efeitos, como chuva e temperatura acima da média, durante o outono – estação que vai de 20 de março a 20 de junho.

Esse El Niño, que registrou máxima intensidade entre dezembro e janeiro, é um dos cinco mais fortes já registrados. O fenômeno, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, está perdendo a intensidade desde fevereiro. Agora, se aproxima cada vez mais do fim, algo previsto para acontecer entre abril e maio deste ano. Depois, um período de neutralidade deve começar, ainda antes do La Niña volta atuar.

O El Niño começou em junho de 2023 e ao longo dos meses foi se intensificando. O pico foi entre novembro e janeiro. Em Alegrete, o fenômeno causou diversos problemas, principalmente para a agricultura, . Pequenios agricultores do ramo de hortifruti, tiveram boa parte da produção comprometida, em virtudes do excesso de chuva.