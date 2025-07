Elaine Muller é reeleita presidente do Sindicato dos Comerciários de Alegrete

Elaine Muller Fagundes foi reeleita presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Alegrete, com 92% de aprovação. A eleição ocorreu na última quarta-feira (16) e foi conduzida por uma comissão de sindicalistas da região. Durante o horário comercial, urnas itinerantes foram levadas aos locais de trabalho para facilitar a votação da categoria comerciária.

Em chapa única, a presidente Elaine Muller Fagundes segue no cargo, mas a diretoria terá uma renovação de 30% entre os dirigentes. Ela promete dar continuidade aos trabalhos de negociação das convenções coletivas, cuja data-base é junho de 2025.

“Já estamos bem adiantados para ver se conseguimos fechar ainda em julho, deixando o mês de junho para o pagamento do retroativo”, destacou a sindicalista.

A nova diretoria para o quadriênio 2025-2029 ficou assim constituída:

Presidente: Elaine Muller Fagundes

Vice-presidente: Vera Regina de F. Pereira

Secretária-geral: João Auri Garcez

Secretário de Finanças: Odair José Pizeta Pinto

Secretário de Promoção Social: Márcio Zacarias

Secretário de Patrimônio: Tiago Ribeiro da Silva

Secretária de Imprensa e Educação: Izete Fagundes Paz Menezes

Suplentes:

Daiane Oliveira Rocha

Fernanda Cambraia Ximenes

Robson Cruz da Silva

Gilberto Peres Amaro

Liana de Araújo Ribeiro

Franciele Castro Lopes

Vagner da Rosa Martins

Conselho Fiscal

Efetivos:

Romário Fernandes Gomes

Jesus Trindade Queiroz

Rafael Velasque Paim

Suplentes:

Eva Sisneiro de Souza

Rosangela Flores Fagundes

Francisco Vieira de Almeida

Delegados efetivos: Elaine Muller Fagundes e Odair José Pizeta Pinto

Delegados suplentes: Vera Regina de F. Pereira e Izete Fagundes Paz Menezes

Entre as propostas da nova gestão está o fortalecimento da luta pelo fim da escala 6×1 e a busca pela implementação da escala 5×2, ou seja, cinco dias de trabalho seguidos por dois dias consecutivos de descanso, visando à saúde mental e física dos trabalhadores e trabalhadoras, que estão cada vez mais sobrecarregados. Esta é uma proposta da deputada federal Daiana Santos, que conta com o apoio do sindicato.

A gestão também pretende melhorar e ampliar as ferramentas de comunicação com os trabalhadores, utilizando redes sociais e informativos, além de lutar pelo pleno respeito à integridade física e emocional da categoria, garantindo sua saúde mental e bem-estar. O sindicato pretende combater qualquer forma de assédio moral ou sexual, pressões ou situações constrangedoras no ambiente de trabalho, sempre priorizando os interesses dos comerciários.

A presidente Elaine Muller Fagundes afirma que continuará agindo democraticamente, ouvindo, respeitando e buscando atender às demandas da categoria com a maior brevidade e efetividade possível. Entre as ideias da nova gestão está a realização de eventos de formação sindical, diretamente ou em parceria com a FECOSUL (Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do RS) e a CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil).

“Fortalecer a busca por convênios vantajosos aos filiados e contribuintes, manter e aprimorar os programas assistenciais da entidade, como planos de saúde e odontológicos, e fortalecer a luta contra o preconceito, garantindo visibilidade e respeito aos grupos historicamente oprimidos e às minorias existentes na sociedade e na categoria também serão parte de nossa luta”, pontuou a presidente reeleita do Sindicato dos Comerciários.

