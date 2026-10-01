Eleição em Alegrete: sábado tem chuva, domingo fica encoberto

A véspera do primeiro turno das eleições 2026 deve ser a mais instável do fim de semana em Alegrete. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizada nesta quarta-feira (30), o sábado (3) terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com mínima de 8°C e máxima de 26°C. Já no domingo (4), dia da votação, o tempo deve ficar encoberto, mas sem chuva prevista, com mínima de 13°C e máxima de 26°C.

A previsão vale para os cerca de 33 locais de votação e 196 seções eleitorais de Alegrete, que funcionam das 8h às 17h (horário de Brasília). Como a previsão pode mudar a cada atualização, quem for votar a pé ou de ônibus — inclusive pelos itinerários gratuitos para eleitores da zona rural — pode levar guarda-chuva por precaução, já que a instabilidade de sábado pode se estender até as primeiras horas de domingo antes de o céu abrir.

Previsão do Inmet para os próximos dias em Alegrete

Dia Condição do tempo Mínima Máxima Quinta (1º) Encoberto pela manhã, céu claro à tarde e à noite 10°C 22°C Sexta (2) Poucas nuvens 8°C 21°C Sábado (3) Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas 8°C 26°C Domingo (4) — dia da votação Encoberto 13°C 26°C

Antes de sair para votar, o eleitor também pode conferir quais documentos são obrigatórios para votar e confirmar o próprio local de votação com antecedência, pelo título de eleitor digital (e-Título) ou no site do TRE-RS.

A previsão é feita com base em modelos meteorológicos e pode mudar nos próximos dias; o Inmet atualiza os dados diariamente no portal oficial.