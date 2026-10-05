Eleição para presidente terá segundo turno no dia 25 de outubro

Disputa presidencial será decidida entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno; no Rio Grande do Sul, governo do Estado foi definido neste domingo

A eleição para a Presidência da República terá segundo turno no dia 25 de outubro. A definição ocorre após nenhum dos candidatos alcançar, no primeiro turno, a maioria absoluta dos votos válidos necessária para a vitória.

De acordo com as regras eleitorais, para ser eleito no primeiro turno o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Como isso não ocorreu, os dois candidatos mais votados seguem para uma nova votação.

Na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos que avançam para o segundo turno, conforme a apuração divulgada neste domingo. Os percentuais e números de votos permanecem sujeitos à conclusão da totalização oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação do segundo turno será realizada em todo o país no dia 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O TSE informa que estão aptos a votar nas Eleições Gerais de 2026 mais de 158 milhões de eleitores.

Como funciona o segundo turno

No segundo turno, o eleitor escolherá entre os dois candidatos que obtiveram o maior número de votos no primeiro turno. A nova votação é independente da anterior: o eleitor que não votou no primeiro turno continua podendo votar no segundo, desde que esteja em situação regular perante a Justiça Eleitoral.

Os votos brancos e nulos não são considerados votos válidos e, portanto, não entram no cálculo da maioria absoluta.

A partir de agora, os dois candidatos terão uma nova etapa de campanha, com três semanas até a votação. Nesse período, a disputa deverá concentrar-se na apresentação das propostas, no posicionamento dos candidatos e na busca pelos votos dos eleitores que escolheram outras candidaturas no primeiro turno.

Rio Grande do Sul já definiu governador

No Rio Grande do Sul, a eleição para governador foi encerrada neste domingo. Luciano Lorenzini Zucco (PL) foi matematicamente eleito no primeiro turno.

Com 91,53% das urnas totalizadas até a atualização divulgada pela Agência Brasil, Zucco registrava 57,88% dos votos válidos, contra 31,88% de Juliana Brizola (PDT) e 8,40% de Gabriel Souza (MDB).

Natural de Alegrete, Zucco torna-se o primeiro alegretense a ser eleito governador do Rio Grande do Sul.

Com isso, os eleitores gaúchos não terão segundo turno para governador. No Estado, a votação do dia 25 de outubro será destinada apenas à escolha do próximo presidente da República.

O que acontece agora

Com o encerramento do primeiro turno, começa uma nova fase da eleição presidencial. Os candidatos que ficaram fora da disputa deixam de concorrer, enquanto os dois classificados passam a buscar apoios políticos e eleitorais para a votação definitiva.

A Justiça Eleitoral continuará divulgando os dados oficiais da eleição e, no segundo turno, a apuração poderá ser acompanhada em tempo real pelo sistema de resultados do TSE. O Tribunal também disponibiliza informações por estado, município, zona eleitoral e candidato.

A decisão sobre quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos será conhecida após a votação e a totalização dos votos do segundo turno, em 25 de outubro.