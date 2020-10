Eleição terá uma hora a mais para evitar aglomeração em filas

Compartilhe













Devido a continuidade da pandemia, muitas pessoas questionam como vão ser os cuidados no dia da eleição em 15 de novembro próximo.

Em Alegrete, de acordo com o Cartório Eleitoral, são 58. 603 mil eleitores que vão votar em 197 secções eleitorais espalhadas pela cidade e também no interior do Município. Normalmente, a maioria dos eleitores vota pela parte da manhã,quanto a tendência é juntar muitas pessoas nas secções eleitorais.

De acordo com o juiz eleitoral da Comarca de Alegrete, Dr Thiago Tristão, o TSE recomenda até o momento, que no dia da eleição, se estenda o horário de votação em uma hora a mais e que seja para os de grupo de risco. Alem disso, as pessoas devem estar de máscaras, com espaçamento nas filhas e com higienização com álcool em gel.

Outra medida é que não terá a votação biométrica como uma outra forma de evitar o toque no equipamento.

Isso poderá mudar, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, lembrou o Juiz de Alegrete .

Vera Soares Pedroso