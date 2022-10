Eleição tranquila e sem incidentes relevantes em Alegrete

De acordo com o Juiz eleitoral, Rafael Borba, o pleito foi dentro da esperado, algumas denúncias de filas e também ocorreu o caso de uma urna não estava funcionando, entretanto, na fiscalização foi constatado que os eleitores estavam usando a tela como se fosse touch. Desta forma, foram orientados no uso das teclas, contudo, neste intervalo ocorreu que formou-se uma fila mais extensa.

Dr Rafael, também acrescentou que houve alguns ajustes em urnas, mas tudo dentro da normalidade, além da troca de duas urnas.

O Juiz elogiou a população e acrescentou que não ocorreu nenhum incidente grave. Ele acredita que, em três horas possa ter o resultado no Município.

Já a questão das filas, as reclamações foram em vários Municípios e segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul isso pode ter ocorrido em razão da Biometria que não foi exigida no último pleito, também pelo número bem expressivo de idosos, que tinham preferência, portanto, algumas pessoas ficaram mais tempo na fila, assim como, muitos esqueceram de levar a colinha o que provocou também uma pequena dificuldade para muitos, considerando o número de candidatos.

Já em relação à Brigada Militar, de acordo com o Comando local, nenhuma ocorrência foi registrada em decorrência das eleições. Algumas denúncias de boca de urna, ainda na parte da manhã, não foram confirmadas. Todo o efetivo disponível era de Alegrete, portanto, o Município não recebeu reforço foi anunciado.

Também não houve registros na Polícia Civil.