Eleições 2022: prazo para transferência de sessão eleitoral vai até o mês que vem

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Cartório da 005ª Zona Eleitoral de Alegrete, informa que entre os dias 18 de julho e 18 de agosto os eleitores e eleitoras poderão solicitar transferência de sua seção para outra.

Para isso, é relevante que os interessados tenham conhecimento de quem poderá fazer essa solicitação sendo apenas eleitores e eleitoras com deficiência ou mobilidade reduzida.

Mulher agride o companheiro e investe contra Policiais Militares

Também neste mesmo período, os eleitores e eleitoras poderão requerer voto em trânsito para as capitais e municípios que tenham mais de 100 mil eleitores. A habilitação para transferência e voto em trânsito deve ser feita no Cartório da 005ª Zona Eleitoral e os requerentes devem apresentar:

• Documento com foto;

• Documentação comprobatória da deficiência/mobilidade reduzida ou autodeclaração.